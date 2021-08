Začíná sezóna burčáku, na Moravě už je k dostání

Stánky s Machučovým burčákem stojí v Lednici, za Valticemi a u Novomlýnských nádrží. „Úroda je perfektní, na to, jaké byly kroupy, tak jsem spokojený,” řekl ČTK Machuča, který hrozny pěstuje na šesti hektarech vinohradů. Odrůdu Irsai Oliver začal sbírat minulou neděli. „Obvykle začínáme dřív, letos je to za posledních 15 let nejpozději,” dodal.