Z největšího festivalu datlí míří do světa tisíce tun sladkého ovoce

Festival v Unajze patří k vůbec největším na světě. I když v loňském roce kvůli pandemii chyběli na trhu zástupci ze zahraničí, přesto se po dražbě vyvezly datle do asi 50 zemí světa. Letos organizátoři očekávají ještě větší zájem.

Datle Sukkari z Kásimu jsou vyhlášené a jejich cena se podle dražitele Abdalazíze Falvy v závislosti na kvalitě pohybuje mezi pěti (29 Kč) až 700 (4039 Kč) rijály za tři kilogramy. Falva je jedním ze zhruba deseti dražitelů ceněných datlí, které se vyvážejí do celého světa.

„Doufáme, že letos dáme 60 zemí,” uvedl ředitel exportu Abdar Rahmán Muhammad Kudajrí. Odhaduje, že letos do zahraničí pošlou 20 tisíc tun datlí. „Datle z Unajzy jsou nejlepší na světě,” řekl. Plod přitom rozlomil vejpůl, aby ukázal jeho kvalitní žlutou, lesklou a šťavnatou dužinu. „Jsou sladké tak akorát,” dodal poté, co si ovoce vložil do úst.