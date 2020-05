Z Belgie se rozšířila do celého světa, teď je oblíbená pochoutka v ohrožení

„Obvykle Belgičané konzumují hranolky jednou týdně. My teď žádáme obyvatele, aby si dopřáli oblíbený pokrm častěji,” říká Romain Cools, generální sekretář asociace Belgapom, která se zabývá dohledem nad pěstováním a zpracováním brambor v zemi.

Poptávka po mražených pytlech hranolků v poslední době napříč Evropou silně poklesla, což může ohrozit celé odvětví belgického zemědělství. „Je to poprvé za 30 let mojí práce, co žádám o pomoc. Brambory jsou vlajková loď celého zemědělství,” říká Cools.