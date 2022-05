Violoncello z tiskárny tvoří učitel a programátor

Dva rodáci z Přerova spolupracují už dlouhá léta na jiném projektu, který spojuje jimi vystudované obory, pedagogiku v případě Ondřeje Kratochvíla a programování u Jana Tobolíka. „Projekt se jmenuje iZUŠ a je to informační systém, který usnadňuje úřadování na základních uměleckých školách. Stará se o platby školného, tisk vysvědčení a podobně,“ vysvětluje Tobolík.

V době vládních opatření spojených s koronavirem jsme všichni trávili více času doma. Platilo to i pro Ondřeje Kratochvíla, který je nejen učitelem hudby na základní umělecké škole, ale také hráčem na violoncello v rockové kapele Arrhythmia. „Chtěl jsem trénovat doma, ale violoncello je docela hlasitý nástroj, takže sousedé neměli zrovna radost,“ vzpomíná Kratochvíl.

„Zároveň se mi brzy poté narodil syn a ten samozřejmě potřeboval klid na spaní. Začal jsem proto hledat violoncello, jehož zvuk bych slyšel, ale které by zároveň nerušilo okolí. A které bych poté mohl vzít na koncert na náměstí, kde by naopak bylo pořádně hlasité, vysvětluje hudebník.

V té době existovala elektrická violoncella, která hrají sama o sobě velmi tiše, a když se zapojí do reproduktorů, mohou burácet. „Jenže jsem byl zvyklý na svůj nástroj. Kdybych teď začal hrát na nové violoncello zcela jiných rozměrů, musel bych se s ním dlouze sžívat,“ popisuje Kratochvíl. Napadlo ho proto: Proč nevyrobit nástroj sobě na míru?

Jenže než objednaná tiskárna do firmy dorazila, štíty už nebyly potřeba. Rozhodli se proto vytisknout právě violoncello a napadlo je, že by nemuseli zůstávat u jednoho kusu – že by cella z tiskárny mohli nabídnout ostatním.