Vařil pro britskou královnu nebo Eltona Johna. Nyní učí Čechy moderní gastronomii

„V ten moment jsem zjistil, že pokud se nenaučím dobře jazyk, tak moje gastronomická pohádka končí,“ vzpomíná dnes už s úsměvem Petr Kunc. „Takže jsem se rozhodl, že s kamarádem odjedeme do Anglie,“ dodává hrdě.

Nicméně podle Kunce si tyto velké osobnosti nepotrpí na žádné speciality. „Jsou to vlastně obyčejní strávníci jako my. U Eltona Johna si pamatuju, že nesměly chybět jahody se šlehačkou,“ směje se.

Přestože byl o kuchařský um českého rodáka ve světě zájem, on se vrátil zpět do Česka. Snaží se českou klientelu učit jíst moderní gastronomii. „Tady nemůžete moc experimentovat, musíte to lidem dávkovat po menších kouskách,“ usmívá se.