U lékaře nebyl 70 let. Fotbalový fanoušek má na spokojený život jednoduchý návod

Každý den si dopřává jedno teplé jídlo a chodí pěšky do schodů. To je podle Lawese nejdůležitější předpoklad k tomu, aby člověk nebyl nemocný a žil spokojený život. Ke všemu nikdy nekouřil a nepil alkohol.

K jídlu si 87letý muž nevymýšlí žádné složitosti, obědvá většinou kuře, nebo kousek hovězího masa. Třikrát týdně se projde do kostela, kde pomáhá jako dobrovolník, přičemž stejnou cestu absolvuje už 44 let.

„Jednou jsem tam šel vypomáhat s natahováním hodin a zůstalo mi to. Do kostelní věže vede 110 schodů,” říká. Vzhledem k tomu, že nikdy neměl automobil, chodil před odchodem do důchodu každý den asi šest kilometrů do práce a zpátky.