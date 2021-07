Tradiční vinobraní se znovu odkládá. Letos nebude ve Znojmě, ruší se i ve Valticích

Letos se mělo vinobraní konat ve dnech od 10. do 12. září. „Doufali jsme, že díky příznivější situaci v souvislosti s pandemií budeme znát také výhled na září. Podle predikcí a stávajících podmínek se ale ani na podzim nevyhneme sektorování kulturních akcí a možná i jiných přísnějších podmínek. To je pro nás nemyslitelnou překážkou, kterou nemůžeme organizačně dodržet. Mrzí nás to, ale ani letos Znojemské historické vinobraní neproběhne,“ vysvětlil ředitel pořádající Znojemské Besedy František Koudela.

Na akci zahrnující přes tucet scén v historickém centru města přijíždělo pravidelně až 90 tisíc lidí. „Moc nám záleží na tom, abychom si co nejdříve mohli užít největší slavnosti vína v České republice. Nechceme však žádným způsobem ohrozit Znojmáky ani přijíždějící návštěvníky. Za současných podmínek bychom navíc nebyli schopni udělat vinobraní v takové kvalitě, jak jej všichni znají. Je nám to líto, ale musíme si na vinobraní ještě rok počkat,“ prohlásil znojemský starosta Jakub Malačka.

Další pokus pro Znojemské historické vinobraní nese nyní termín 9. až 11. září 2022. „Vstupenky lze buď vrátit, nebo je využít v příštím ročníku. Zůstávají tedy v platnosti a my věříme, že si je příznivci vinobraní ponechají a vydají se k nám do Znojma na návštěvu i v roce 2022,“ dodal Malačka s tím, že pokud by se lidé rozhodli vstupenky vrátit, mohou tak učinit do konce letošního září.

Znojemští se ale i přes nepříznivé zprávy rozhodli nesedět jen s rukama v klíně. Samotné vinobraní se totiž na vinicích v okolí uskuteční. „Proto připravujeme s vinaři program, kdy budeme zvát nejen do Znojma, ale i do přilehlých vinařských obcí. Takovým způsobem jsme schopni rozptýlit návštěvníky tak, abychom dodrželi opatření,“ nabídl Koudela alternativu v podobě Vinařských t(r)ipů. Do příprav už se zapojila více než desítka vinařských spolků a obcí.

Valtice ne, Mikulov snad

Vinobraní zrušili z důvodu přetrvávajících vládních opatření pro pořádání venkovních akcí také ve Valticích. ČTK to potvrdila Bohdana Rytířová z turistického informačního centra. Vedení města o tom rozhodlo už v květnu. „Tak obrovská akce se musí plánovat dlouhou dobu dopředu. Není možné ji naplánovat za týden nebo za měsíc. Stále se nevědělo, jestli budeme moct venkovní akce pořádat, a proto radní rozhodli takto,” vysvětlila Rytířová.

Připravuje se naopak Pálavské vinobraní v Mikulově. „Všichni účinkující nám letos vyšli vstříc a můžeme do poslední chvíle vyčkávat, zda akce bude. Jsme schopni ji uskutečnit na konci srpna, když vláda rozhodne, že tento typ akcí se může konat,” sdělil Dominik Ryšánek za pořadatele.

Na rušení je podle něj ještě brzy. Organizátoři by o tom uvažovali až v momentě, kdy bude jasné, že aktuální vládní opatření neumožní zorganizovat akci v plném rozsahu.