Svět má nového nejstaršího muže, titul rychle střídá držitele

Jak uvedla zpravodajská stanice CNN, pomáhal od dětství otci zavlažovat pole a nakládat úrodu do vagonů. „Dělal jsem vše, drhnul jsem, staral se o chlapce, všechno,” řekl muž, který už téměř neslyší, ale jinak je zdráv. Později po otci převzal farmu i starost o rodinu.

Pětasedmdesát let byl ženatý s Andreou Pérezovou, která zemřela v roce 2010. Měli čtyři děti a Márquez má nyní pět vnuků a pět pravnuků.

Na světě jsou už jenom dvě jeho děti, s nimiž teď žije v portorickém Río Piedrasu. Když mu bylo 101 let, voperovali mu lékaři kardiostimulátor, má ale stále sílu a cítí se zdráv.

Márquez je ve svém okolí znám jako Dom Millo. Receptem na šťastný život je podle něj „množství lásky a vyhýbání se zlobě”. Márquez v Guinnessově knize rekordů převzal postavení nejstaršího muže planety po Rumunovi Dumitruovi Comanescuovi, který zemřel loni v červnu měsíc potom, co byl do knihy jako nejstarší zapsán. Bylo u tehdy 111 let a 219 dní. Před ním se vystřídali během sedmi měsíců na „trůnu” tři muži.