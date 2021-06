Středoškolák z Prahy vytvořil český rekord, potěší fotbalové fanoušky

„Viděl jsem na internetu, jak Angličan postavil z bambusových špejlí Anfield, což je stadion Liverpoolu. Tak jsem se rozhodl postavit stadion z kuchyňských špejlí,“ říká Michael Ryšavý.

Jako předlohu pro svůj model zvolil francouzský stadion Nouveau Stade de Bordeaux, a to zejména pro jeho konstrukční nenáročnost. „Stadion byl nedávno rekonstruovaný, takže se mi podařilo na internetu získat jeho architektonický plán. Pak už jsem si jen různě sháněl fotografie a přepočítával rozměry do správného měřítka. Bylo to pár rovnic, ale nic složitého,“ popisuje Michael.

Začal prvním patrem a schody, pak sestavil druhé patro, a nakonec konstruoval střechu s různými detaily. „Nezačínal jsem od středu, ale z krajů, abych si vytyčil základní čtyři body, a pak jsem prostor mezi nimi vyplňoval,“ vysvětluje Michael.

Vyrobit stadion ze špejlí trvalo Michaelovi Ryšavému 13 měsíců. Foto: Micheal Ryšavý

Jak Michael Ryšavý při výrobě zjistil, ne každý druh špejle je na stavbu vhodný. „Nejdříve jsem používal špejle z tvrdšího dřeva, pak jsem přešel k jinému výrobci na měkčí dřevo, do kterého se lepidlo lépe vsakovalo,“ vypráví mladý modelář. „Jsou tam čtyři ohebné části, které nejsou vidět, ale drží konstrukci toho stadionu. I kvůli tomu bylo měkké dřevo třeba.“

Ačkoliv je lepení špejlí k sobě velmi titěrná práce, studentovým zručným rukám problém nedělala. Horší byl však zápach linoucí se ze vteřinového lepidla. „Když jsem na modelu pracoval u sebe v uzavřeném pokoji, musel jsem si nasadit respirátor a lyžařské brýle, jinak se to nedalo vydržet,” popisuje Michael Ryšavý.

Při lepení špejlí musel středoškolák pracovat v brýlích a roušce. Foto: Michael Ryšavý

Do konstrukce Michael dosadil dokonce plexiskla do boxů vyhrazených pro VIP hosty. „Snažil jsem se, aby to vypadalo jako přesná kopie stadionu,“ říká. Znak domácího fotbalového klubu FC Girondins de Bordeaux umístěný na hřišti si navrhl sám ve 3D tiskárně. Záležet si dal i s nasvícením stadionu ve tmě, kterého dosáhl pomocí LED světel.

Nakonec tak Michael vytvořil model, kterým předčil všechny své české předchůdce, a zapsal se tak do České databanky rekordů. „Původně jsem to ani nestavěl za tím účelem, ale byl jsem velmi šťastný, když se to podařilo dojednat. V budoucnu možná plánuji stavět něco dalšího, ale momentálně na to není moc času,“ dodává Michael.