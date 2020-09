Speciální ostravský burger musí být černý jako uhlí

„Vycházeli jsme z toho, o co si řekli lidé. Chtěli tam pivo, klobásu, nedal jsem ostravskou, nechali jsme namíchat klobásu s čedarem a jalapeňos, protože zmiňovali i čedar a chilli,“ vysvětlil Martin Čech, šéfkuchař brněnského Bistra Patyzón, který recept na speciální burger sestavil na základě tipů od veřejnosti.

„Hovězí žebra, hovězí krk, hovězí ořech, to vše je namíchané s podílem jednoho procenta soli. Máme tam 30 procent tuku, aby to mělo nějakou chuť a speciální černé bulky s černým sezamem jako uhlí. Čedar, slanina, karamelová cibulka, polníček. Nic víc už neumíme dodat. Samozřejmě to všechno zalíváme jackem,“ pousmál se autor černého burgeru.