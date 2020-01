Sladké tečce sluší, když si před vypitím pár let poleží

Ještě před pár desítkami let znala většina lidí tyto nápoje spíše z prvorepublikových filmů, knih nebo ze snímků, které se točily za „železnou oponou“. V současnosti se do výroby dolihovaných, či jak se odborně říká fortifikovaných, vín pouští i řada domácích vinařů. Není to však vůbec nic jednoduchého a docílit kvalitního výsledku je často velmi náročnou alchymií.