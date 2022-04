Prestižní soutěž o nejlepší česká piva zná své letošní vítěze

„Zatímco soutěž balených piv ve skle či v plechu má tradici už třicet let, sudová se hodnotí teprve osmým rokem. Podle našich informací je to ojedinělá soutěž v Evropě, alespoň v takovém měřítku. Je to dáno i určitou technickou náročností při hodnocení. Například při letošním rekordním počtu přihlášených to znamená 46 sudů piva, která nesmí hodnotitelé spatřit. K tomu odpovídající počet výčepních zařízení, která musí být všechna seřízena stejně,“ prozradil Právu ze zákulisí za organizátory Jiří Morávek ze společnosti Snip&Co.