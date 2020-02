Poznáte rozdíl? Steak z 3D tiskárny jako odraz moderních trendů

Když se zhruba před dvaceti lety objevily na trhu 3D tiskárny, sliboval se od nich pokrok v mnoha odvětvích. To se v podstatě potvrdilo, 3D tiskárny vyrábí věci denní potřeby a stále víc nakukují i do oborů, kde by je čekal asi málokdo. Například gastronomie.