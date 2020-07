Poslední šance, jak zachránit bláznivý rok 2020? Dopřejte si nablýskané hraní

Nablýskaná herní mašina nevyjde na zanedbatelný peníz. Foto: Truly Exquisite

Vážně hodně vás štve rok 2020? Tak moc, že až jej někdo před vámi zmíní za deset let, budete přemýšlet, že jej prohodíte oknem? Britská společnost zaměřující se na „zluxusňování” obyčejných věcí přijímá předobjednávky na zlaté a platinové verze herních konzolí. Nepůjde jen o samotnou herní krabičku, ale i ovladač a headset. Že by alespoň jedna věc, která by mohla trochu prozářit tento rok? Asi ne.