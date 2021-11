Poptávka po šampaňském je větší než dřív, tvrdí ambasador značky Dom Pérignon

Kořeny značky sahají až do 17. století k mnichovi stejného jména (Dom Pierre Pérignon, pozn. red.), který je otcem moderního šampaňského. My pokračujeme v jeho misi za dokonalostí a harmonií.

Jak jste zmínil, od roku 1921 uplynulo sto let, což je velmi působivé. Víno se vyvinulo v tom smyslu, že dáváme větší důraz na přesnost a zároveň zůstáváme věrni tomu, co Dom Pérignon představuje. Jak sám víte, jde o ryze ročníkové šampaňské, což znamená, že některý rok ho zkrátka nevyrobíme. Ale i takový rok je pro nás stejně důležitý jako ten, kdy víno uděláme, protože se na něm učíme.

Snažíme se předat svědectví o daném roce. A nikdy se nevzdáváme, protože to by bylo příliš snadné. Třeba na jaře, kdy nás překvapí mráz, a v červnu zase krupobití. V rámci celého procesu se proto snažíme dělat naši práci, jak nejlépe umíme. V podstatě až skoro po roce, kdy víno ochutnáváme, se rozhodujeme, zda ho budeme lahvovat, či nikoli. Verdikt tedy padne poměrně pozdě, abychom si byli skutečně jistí.

Myslím, že je to dobrý příklad toho, že se nikdy nevzdáváme. Ten rok nás zastihly snad všechny možné choroby rostlin i rozmary počasí — jarní mráz, kroupy, silné deště, plísně. Ale stal se zázrak a v září bylo tři týdny ideální počasí, takže jsme hrozny sklidili ve velmi dobrém stavu, což nám umožnilo ročník 2012 nakonec vydat.

První měsíce byly složité asi pro každého, ale poté jsme si všimli, že poptávka po našem šampaňském tu stále je a je dokonce vyšší než v minulosti. Naše možnosti jsou ale zároveň omezené, protože nedokážeme vyrábět více vína, než kolik ho aktuálně máme. Víme přesně, kolik lahví je v našich sklepech na dalších deset let. Musíme ho tedy našim klientům distribuovat s rozvahou.

Můžete si to takhle interpretovat. My se snažíme být vždycky blíž našim zákazníkům, které spojuje to, že si chtějí užívat život a vzájemně sdílet významné okamžiky.