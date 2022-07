Poctivá zmrzlina z Beskyd vzniká pod Radhoštěm. K mání je i sorbet se slivovicí

Podle Romanovského je zmrzlina v Česku stále vnímána jako sladké osvěžení, na které si vzpomeneme, jen když je horko. „Přitom se máme na zmrzlinu těšit jako na skvělý dezert. Nejen slízat něco sladkého, studeného,“ pousmál se a dodal, že zmrzlina může být i součástí něčeho pečeného. „A pak je to teprve gastronomický zážitek.“

Než se vystudovaný strojař a informatik stal zmrzlinářem, objel v kraji známé a úspěšné hotely a restaurace a poptal se u jejich majitelů a kuchařů, zda by měli o kvalitní, řemeslně vyrobenou zmrzlinu z místních surovin a podle italských receptů zájem.

Od začátku podnikání zacílil Romanovský na profitrh. Jméno Gelati Onesti, což v překladu z italštiny znamená poctivá zmrzlina, znají kuchaři už 10 let. Mezi běžnými konzumenty ale prorazila firma až díky covidu.

„Pandemie nám ze dne na den na rok a půl zavřela všechny zákazníky a já najednou neměl komu prodávat. Zvažoval jsem, co dál, a rozhodl se investovat do technologií, abychom mohli zmrzlinu balit do kelímků,“ popsal.