Pán lesa za 50 let zameškal jen dva dny

„Mezitím jsem dokončil střední školu, pak jsem vystudoval i vysokou, byl jsem na vojně, ale souvisle jsem byl s prací v lese pořád v kontaktu. Když mi teď počítali důchod, tak se zjistilo, že jsem měl za celou dobu jen dva zameškané dny. Ta paní, která mi to počítala, říkala, že to ještě nikdy neviděla,“ vypráví Lánský.

V Jizerských horách ještě za mlada zažil také drsné roky, když hory systematicky ničily emise z východoněmeckých a polských elektráren. „Poprvé jsem se s tím setkal ještě jako dítě. Běhal jsem tu na jaře po loukách, a když jsem přišel domů, maminka se zhrozila, od čeho mám tak černé nohy. Popílek z elektráren, které tehdy ještě neměly žádné filtry a nebyly odsířené, se totiž ukládal na horní vrstvu sněhu, a jak to na jaře odtávalo, tak na trávě vznikla souvislá šedivá vrstva,“ vzpomíná revírník.

„Na stromech to tehdy ale ještě nebylo poznat. Až později jsme pozorovali, že odumírají jedle, které jsou nejcitlivější. Pak začaly smrky ztrácet jehličí, oslabily se a pak do toho vlétl kůrovec a katastrofa byla na světě. Tomu se už nedá zabránit, je to, jako když se protrhne přehrada,“ dodává Lánský.