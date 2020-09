Nejstaršího českého potápěče drží koníček při životě

Penc se na ponor nijak nepřipravoval, protože se chodí potápět každou neděli v Poděbradech. „Voda dnes nebyla dobrá, protože byla špinavá, ale nebyla studená. Byli jsme s instruktorem asi ve 12 metrech, tam byla ledová a kalná, do sedmi metrů byla docela teplá. Jinak jsem byl překvapený: byl jsem tady před několika lety a to bylo (ve vodě) vidět na několik metrů, teď na metr. Měl jsem spolehlivý doprovod," řekl Penc.

„Pod vodu šlo asi osm lidí. V sobotu to vypadalo, že všichni umřeme zimou, dnes je pohoda, svítí sluníčko. V jednu ještě bylo zataženo, ale v půl druhé se rozjasnilo, teplo. Zaevidovali jsme rekord, že je pan Penc nejstarší český aktivní potápěč. Drží ho to při životě: když byl v nemocnici, tak se nejvíc těšil, až zase půjde pod vodu," řekl Luboš Rafaj z agentury Dobrý den.

„Pod vodou je to nádherné, když něco vidíte, jako v Poděbradech. Když je vidět na čtyři metry, jsou to krásné záběry, barevné. Když vidíte štiku, která má 80 centimetrů, tak je to zážitek. Někdo rád kouká na kytky, my se rádi díváme na podvodní život,” řekl Penc.