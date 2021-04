Nejstarší známá láhev whiskey je na prodej, pamatuje válku za nezávislost

Jednosladovou whisky s etiketou The Macallan 1926 Fine and Rare považují sběratelé téměř za svatý grál, protože palírna v roce 1986 stočila ze sudu s číslem 263 jen 40 lahví. Štítek „Fine and Rare” má pak jen 14 z nich. Stáří whisky se vztahuje k době stárnutí v sudech. V případě šedesátileté whisky Macallan to znamená, že od roku 1926 zrála v sudu až do roku 1986, kdy byla stočena do lahví.