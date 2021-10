Natočil deset piv a vyběhl s nimi tři patra za minutu a půl

Letos se zúčastnilo 26 výčepních z celého Česka, ale i zahraničí. Do finále se jich probojovalo 15. Cílem závodu je za co nejkratší čas načepovat 10 půllitrů piva a vyběhnout s nimi 41 schodů ze sklepa do prvního patra. Kromě rychlosti hodnotí odborná porota i kvalitu doneseného načepovaného piva.

Závod výčepních se poprvé běžel v roce 2010 na počest Jakuba Pinkase. Ten v roce 1843 učinil zásadní krok pro zvýšení kvality čepovaného piva.

Výčepní museli natočit deset piv a vyběhnout s nimi tři patra za plného provozu restaurace. Foto: Novinky

„V té době se pivo čepovalo do džbánu, ze kterého si ho hosté u stolu nalévali do sklenic. Jakub Pinkas ale začal čepovat přímo do půllitrů ve sklepě, odkud je následně obsluha vynášela hostům. Ze sklepa, kde bylo pivo u ledu, běhali do prvního patra, čímž zdolávali 41 schodů. Za celodenní směnu překonali až pětadvacet tisíc schodů. Díky tomuto novému způsobu servírování dostávali hosté pivo vychlazené a čerstvé,“ připomíná historické kořeny soutěže Karel Doubek, ředitel společnosti Adria – Neptun provozující restauraci U Pinkasů s tím, že Pinkas ale nebyl původně hospodský, nýbrž krejčí, takže si vůbec neuvědomoval náročnost tohoto povolání. Kvůli jeho inovaci v roznášení piva se tak stala z této náročné práce doslova řehole.

Letošní, 11. ročník Pinkasovy noční můry se konal 5. října. Právě v tento den roku 1842 uvařil sládek Josef Groll v Plzni první várku proslulého plzeňského ležáku, který brzy ovládl celý pivní svět. Závody odstartovala ve dvě hodiny odpoledne kvalifikace. 26 výčepních s 6 načepovanými půllitry absolvovalo trasu na prostranství před hospodou, 15 nejrychlejších postoupilo do podvečerního finále. To se běželo jako za starých časů s deseti vlastnoručně načepovanými velkými pivy ze sklepa do prvního patra pražské restaurace.

„Oceňujeme a vážíme si každého, kdo se snaží podávat hostům naše pivo v té nejvyšší kvalitě. I proto neustále učíme výčepní, jak se o pivo správně postarat, jak ho načepovat. Bez jejich zájmu a nadšení by ale naše snaha byla marná. Dá se říct, že výčepní od Pinkasů byli v této oblasti vzory pro ostatní už v 19. století, a proto vnímáme „Běh“ především jako ocenění poctivých výčepních, kteří dokázali zajistit skvělou kvalitu piva i v nelehkých podmínkách,“ říká Václav Berka, emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje.

Celkový čas natočení a vyběhnutí společně s vizuální stránkou piv hodnotila odborná porota. Foto: Novinky

Mezi soutěžícími se ocitla dokonce jedna žena, která se profesi výčepní věnuje pouhý jeden rok. „V gastronomii se pohybuji od patnácti, výčepní jsem chtěla být, ale nikdy by mě nenapadlo, že by to šlo, ale když přišla nabídka, neváhala jsem. Soutěž jsem si chtěla vyzkoušet, ale nenapadlo by mě, že bych se dostala do finále, je to zvláštní pocit,“ svěřila se Novinkám teprve čtyřiadvacetiletá Veronika Uzlová, která čepuje pivo v Kolkovně Dock.

Kvalitu naservírovaného piva letos hodnotila tříčlenná odborná porota v čele s emeritním vrchním sládkem Plzeňského Prazdroje Václavem Berkou.

Vítězem letošní Pinkasovy noční můry se stal Igor Kolivoško z restaurace Červený Jelen v Praze, který se letos účastnil už počtvrté, naposledy obsadil druhé místo, tudíž si tentokráte brousil zuby na první, což se mu povedlo. Novinkám se svěřil, že má rád výzvy a cokoliv kolem práce s pivem ho baví a naplňuje. Zvítězil s časem 1:33:33.

Jediná žena ve finále - čtyřiadvacetiletá Veronika Uzlová. Foto: Novinky

„Děkuji všem za tuto soutěž i za skvělou organizaci, moc jsem si to užil. Účastním se Pinkasovy noční můry už několik let a jsem šťastný, že jsem letos konečně vyhrál. Pro mě je to splněný sen. Moje další meta, které chci dosáhnout, je už jen vítězství v soutěži Master Bartender,“ říká vítěz soutěže.