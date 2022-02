Na olympiádě se to roboty jenom hemží. Připraví burger nebo namíchají drink

Rozhodnutí organizátorů pekingských her zautomatizovat většinu provozu kavárny v hlavním mediálním středisku her bylo chytré. Během dvou týdnů konání olympiády tudy projdou tisíce novinářů, fotografů a kameramanů. A roboti jsou dokonalý námět pro okrajovou olympijskou zajímavost (jako je například tahle).

O pár kroků dál, rozumně zavřený až do večera, stojí robot, který bude mezi novináři do konce her nepochybně patřit mezi nejoblíbenější – robotický barman. Ohebná paže nalévajících do vašeho nápoje celou škálu ovocných džusů a alkoholu.