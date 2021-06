Na Barrandově staví dekorace pro světové velkofilmy, vyrobí prakticky cokoliv

Potkáváme se s Andrzejem Niedobou, který je na Barrandově vedoucím stavby dekorací. S týmem více než dvou set spolupracovníků tvoří dekorace hlavně pro zahraniční velkofilmy. „Tady se můžete podívat na naše stavby," říká Niedoba a za sebou má stěnu plnou nákresů a fotek. Co si filmový architekt řekne, to mu vyrobí.

Postavili Londýn, to když Roman Polanski natáčel na Barrandově svého Olivera Twista (2005). Zvládli tu Řím včetně Svatopetrského náměstí, ten vyrostl kvůli seriálu Borgia (2011) o mocenských válkách za doby papeže Rodriga Borgii. Režisér Oliver Hirschbiegel si tehdy pochvaloval: „Mám k dispozici vlastní Sixtinskou kapli. A všechno je jako opravdové."

Potěmkinovy vesnice

Slovo „jako" je namístě. Byť to při sledování filmu nemáte šanci poznat, ve skutečnosti jsou dekorace dokonalé Potěmkinovy vesnice. Přesvědčit se o tom můžeme na vlastní oči - vedoucí dekorací nás totiž bere do středověké Paříže, která tu vyrostla pro seriál Soumrak templářů (2017). Na první pohled to vypadá, že je tu vše z kamene. Stačí však popojít pár kroků a podívat se na stavby z druhé strany.

Uličky Paříže tu vznikly pro seriál Soumrak templářů. Foto: Jan Handrejch, Právo

„Hlavním materiálem je dřevo," vysvětluje Niedoba. Vzadu dřevěná konstrukce, vpředu omítka, sádra a polystyren, z toho je postavená tato Paříž. Mimochodem tady na Barrandově ji stavěli hned dvakrát, ta první totiž v roce 2016 vyhořela, zřejmě kvůli nedopalku cigarety.

„Stalo se to den před natáčením. Štáb tak musel změnit program a začal natáčet jinde. My jsme mezitím postavili Paříž znovu, za dva měsíce," vzpomíná Niedoba. Následně nám prozrazuje několik filmařských „tajemství”. „Například střechy nebo schody někdy vytváříme z gumy. Je to kvůli kaskadérům,” odhaluje náš průvodce. Padat po gumových schodech je zkrátka „příjemnější".

V této Potěmkinově vesnici nacházíme i několik interiérů, například hospodu. „Můžeme se projít i po hradbách," vybízí nás Niedoba. Tam si všímáme dvou věcí. Jednak je tu krásně čistý výhled do okolí, nikde nic nevyčnívá, neruší, což je pro filmaře důležité. Zároveň můžeme vidět u některých dekorací na první pohled rušivý zelený pruh.

„To je kvůli trikům, které se dodělávají v počítači," vysvětluje. Z tohoto proužku se v počítači stane dlouhý zelený pruh, jenž se může nahradit čímkoli. „Například toto sídlo templářů tak mohli dodělat v počítači. V seriálu je díky tomu čtyřikrát větší než ve skutečnosti," zmiňuje Niedoba jeden takový trik.

Dekorace středověké Paříže Foto: Jan Handrejch, Právo

A přidává další zajímavost. „U nás v ateliéru se stavěl i kostel svatých Cyrila a Metoděje z filmu Anthropoid o atentátu na Heydricha," říká vedoucí dekorací. Právě v tomto kostele se bránili Jan Kubiš a Jozef Gabčík proti nacistům. „Samozřejmě se přestřelky nemohly natáčet ve skutečném kostele, musel se postavit u nás," říká Niedoba. „Nejdříve se vyrobil strop, ten se poté zvedl a až pak se k němu dodělaly stěny," popisuje náš doprovod.

Tyto stěny by strop samozřejmě neudržely, jsou vytvořené jen „jako", pro účely natáčení. Při filmování proto musel strop viset celou dobu na kladce - další z filmových triků, které však při sledování nikdo z nás neprokoukne.

Stopka ze dne na den

„Koronavirus pro nás byla rána. Zahraniční produkce, pro které především pracujeme, se musely sbalit a odjet pryč," vzpomíná Andrzej Niedoba. Tehdy se tu natáčely další díly seriálu Carnival Row z pohádkového světa inspirovaného Londýnem, kde hraje i slavný Orlando Bloom. Do konce natáčení mu tehdy zbývalo několik dnů, přesto se musel vrátit do Spojených států - nikdo zkrátka nevěděl, co tato nová situace přinese.

Roušky vidíte na Barrandově doslova na každém rohu. Foto: Jan Handrejch, Právo

Filmaři odjeli a šikovní řemeslníci z Barrandova byli najednou bez práce. Ovšem ne nadlouho. „Máme tu malíře, truhláře, kováře... Jsme schopni vyrobit cokoli," říká Niedoba. Řada z nich našla práci přímo v areálu studií, kde se neustále něco opravuje a renovuje. „Práci si v době krize našli i jinde. Rekonstruovali byty, opravovali dveře, dokonce stavěli zahradní pergoly," vzpomíná vedoucí dekorací.

Po dvou měsících se filmaři začali opatrně vracet. A k práci na dekoracích se mohli vrátit i řemeslníci. Natáčení filmů se nicméně proměnilo. Jak moc, to se dozvídám od ředitele Barrandov Studia Petra Tichého. „Filmaři byli zvyklí žít spolu jako rodina. Dnes jsou označeni různě barevnými páskami, aby se jednotlivé týmy vzájemně nepotkávaly," popisuje Tichý současnou praxi. Samozřejmostí je, že jsou všichni za kamerou v rouškách, pravidelně se testují a snaží se dodržovat rozestupy.

Nová profese

Vznikla dokonce zcela nová profese, tzv. covid marshal, tedy dozor nad koronavirem. Jeho úkolem je neustále sledovat, zda se dodržují všechna opatření. Až uvidíte film natočený v poslední době, schválně zpozorněte při sledování titulků. Nejspíše tam na toto nové povolání také narazíte.

„Na Barrandově se stává, že se tu natáčí více projektů najednou. Filmaři chtějí být vzájemně oddělení, někdy umělou příčkou, jindy jen igelitem," pokračuje ředitel Tichý. Také on loni zaznamenal propad tržeb přibližně o třetinu, má však daleko k tomu, aby si stěžoval. „Klienti, kteří k nám jezdí natáčet, na této době zároveň velmi profitují," vysvětluje Tichý. Když se totiž zavřela kina a lidé museli trávit stále více času doma, vzrostl zájem o služby firem jako Netflix či Amazon.

A právě tyto firmy také samy natáčejí vlastní produkci. „Když se točí film, je za několik měsíců hotovo. Ale když se natáčí seriál a je poté úspěšný, často pokračuje dalšími díly. To je bezvadný zákazník," přibližuje ředitel Barrandova. A musí ho těšit, že si tyto firmy rády vybírají Českou republiku a Barrandov, i kvůli stavitelům dekorací.

Petr Tichý k tomu říká: „Já rád vzpomínám třeba i na film Ledová archa (2013). Tehdy se propojily tři ateliéry a uvnitř vznikly obrovské vagony na kolejích, byly nádherné zvenku i zevnitř."