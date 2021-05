Muži nosící trička s výraznými logy jsou promiskuitnější, naznačuje studie

Teorie spočívala v tom, že výrazná loga mohou být pro ženy lákavá, protože ukazují ekonomickou sílu a schopnost muže investovat do budoucnosti svých potomků. Výsledky studie však naznačují, že jsou vnímána spíše jako ukazatel jejich investice do sexu než do reprodukce.

Ve studii ukazovali 376 americkým studentům polo trička známé značky s velkým i malým logem. Testovaní si měli představit muže, který tričko vlastní, a ohodnotit jej na stupnici 1 až 100 podle různých faktorů souvisejících s úsilím, které vynakládá jak do potenciálního sexu, tak do rodičovství.

Mezi tyto faktory patřilo například „často flirtuje“ a „vědomě to zkouší na někoho, kdo je zadaný“, či „je dobrý v péči o děti“ a „věnuje většinu zdrojů na podporu rodiny“. Dobrovolníci rovněž hodnotili, zda by se tento muž zajímal spíše o krátkodobé či dlouhodobé vztahy.

Muži uváděli, že by si tričko s větším logem vzali při příležitosti, kdy by museli soutěžit o sociální dominanci, ve vedoucích pozicích či v situacích, kdy by se snažili zaujmout potenciálního partnera. Menší logo by volili u neformálních pracovních pohovorů či při prvním setkání s rodiči své přítelkyně.