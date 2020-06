Mladík jde ve šlépějích svého pradědečka, za tvídová saka utratil už přes sto tisíc

Přátelé ho přezdívají „staromódní koláč”. Takové, co pekly naše babičky a prababičky. Právě z vyprávění svojí prababičky, která pracovala za války v továrně na sušená vejce, si odnesl tehdy šestiletý Charlie Roy nadšení pro styl tehdejší doby.

Když malý Charlie rostl, jeho zájem se ještě víc prohluboval. Začal shromažďovat dobové předměty, začal se oblékat podle desítky let starého stylu a obdivoval svého pradědečka, který za války sloužil v britské armádě.

Postupem času si z našetřených peněz pořizoval kromě pamětihodností ze třicátých až padesátých let minulého století také ikonická tvídová saka, za která utratil asi 3500 liber (103 tisíc korun).

V jeho výbavě nechybí ani válečná uniforma, kterou si po vzoru svého předka obléká. Koneckonců podobnost na fotografiích je v uniformě zřetelná. Kromě oblékání uniformy se Charlie prohání na starém kole, nosí dobovou tašku a všechny jeho předměty by už zaplnily klidně malé muzeum.

Ani to jej však nenutí se sbíráním dobových věcí přestat. Protože se z kluka stává muž, rád by si pořídil nový automobil. Jestli ale čekáte, že se bude ve válečné uniformě prohánět třeba moderním elektromobilem, jste na omylu. Jeho snem je totiž legendární Austin Seven, který se vyráběl v letech 1922 až 1939.