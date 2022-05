Místo replik středověkých brnění teď Ukrajinec vyrábí neprůstřelné vesty

„Je to drsný sport,“ přiznává Myrnyčenko, který měl za 20 let účastí v turnajích několik otřesů mozku a zlomených žeber. „Ale jako každý muž chci držet v ruce meč a bojovat jako rytíř.“

„Jeden známý, který měl ve vestě naše desky, se dostal po ruskou palbu, ale díky nim zůstal naživu. Má jen zlomené žebro,“ raduje se Andrij Palij, Myrnyčenkův kamarád a spolupracovník. „Jsem velmi hrdý na to, že i my se podílíme na pomoci naší zemi,“ říká muž s dlouhým knírem a oholenými vlasy, až na mohutný cop na temeni.



Malá firma, která nemá ani jméno, by měla být schopna vyrobit ještě asi třicet vest, říká její šéf. Pak ale dojde materiál a finance a začnou zase vyrábět nože a mačety. Ani to ale Myrnyčenkovi nebrání v hledání vylepšení pro zbývající kusy.