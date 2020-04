Milionový podvod, nebo justiční omyl? Případ z populární soutěže se vrátí před soud

„Myslím, že je to Berlín. To jméno zní tak německy, i když člověk si nemůže být nikdy jistý. Doma u televize bych řekl Berlín. Nemyslím, že je to Paříž.” - Kašel. - „Neřekl bych, že jsou to Atény a určitě to není Řím. Snad ještě ta Paříž...” - Kašel. - „Ano, myslím, že je to Paříž.”