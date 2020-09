Kvůli bizarní proměně těla nemůže najít práci. Se ženami je to podobné

„Moje transformace silně ovlivnila můj život, ale nevadí mi to. Lidé by mě měli vnímat jako člověka, zejména kvůli mé povaze. Kvůli vzhledu nemůžu sehnat stálou práci, většinou se na mě dívají skrz prsty. Složité to je také se ženami, většinu lidí můj zevnějšek děsí,” říká Sandro, který si uříznuté uši schoval na památku do skleničky.