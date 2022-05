Kukuřici vystřídalo na nejsušším místě světa extrémní víno

A teď k chuti. Upřímně si myslím, že si druhou lahev nekoupíte. Ne snad že by bylo nepitelné, to zase ne. Je to rozhodně zajímavá kuriozita, ale vína této kvality se na Moravě kupují do stokoruny za lahev. Pro ten zážitek je fajn víno ochutnat, ale když se jen o dva tisíce kilometrů jižněji kolem Santiaga produkují červená vína světové kvality za srovnatelný, či dokonce levnější peníz, není nutné cpát do auta hned basy tohoto unikátního moku.