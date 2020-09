Koronavirus nečekaně pomohl rozmachu oblíbené mužské neřesti

„Nejsme si úplně jistí, proč tomu tak je. Zřejmě se bude jednat o souhru více důvodů. Může to být nuda při pobytu doma, stres z pandemie, hromadění zásob, ale také třeba slabší dostupnost odborné pomoci,” myslí si Sarah Kowittová, která se na výzkumu probíhajícím na přelomu dubna a května podílela.

Ze závěrů průzkumu, které byly zveřejněny v žurnálu International Journal of Environmental Research and Public Health, vyplývá také fakt, že všichni dotazovaní kouřili doutník v posledních 30 dnech od začátku průzkumu, většina z nich také přidala další tabákové výrobky jako třeba cigarety. Průměrný věk respondentů byl 39 let, hojně zastoupeny byly také ženy (48,9 procenta).