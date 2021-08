Konec pornografie na populární platformě. Pro tvůrce to je zásadní problém

Britská platforma Only Fans byla spuštěna v roce 2016 a největší popularitu získala za poslední rok a půl. Počet uživatelů vzrostl až na 130 milionů, počet tvůrců pak na dva miliony. Ačkoliv společnost hlásá, že na Only Fans mohou prodávat placený obsah například kuchaři či instruktorky jógy, drtivá většina obsahu je spojená s erotikou.

Během pandemie se na Only Fans začali objevovat i tvůrci, pro které se stal placený explicitní obsah zdrojem obživy. Nejúspěšnější tvůrci si vydělají v přepočtu miliony korun, podle statistik pak zhruba 16 tisíc tvůrců dosáhne na roční zisk nejméně 50 tisíc dolarů (1,1 milionu korun).

Majkelina Cat: Baví mě, když jsou ze mě lidi v haj*lu Video: Novinky

Změna podmínek pro tvůrce vstoupí v platnost v říjnu a následuje zejména po tlaku bank a zprostředkovatelů plateb, kteří dlouhodobě vyjadřují obavy z dostupného obsahu. Právě finanční instituce jsou pro chod webové stránky klíčové. Pokud by totiž Only Fans ztratilo možnost platby za obsah, znamenalo by to pro platformu definitivní konec. V současné době tvůrcům zůstává 80 procent poplatku, který divák za obsah zaplatí, zbývajících 20 procent si bere Only Fans jako provizi.

Nahota by z Only Fans nemusela zmizet úplně, zákaz by se podle prvních vyjádření měl týkat pouze „sexuálně explicitního obsahu”. Stránka se chce obecně zaměřit na mainstreamovější obsah, citoval rozhodnutí společnosti britský The Guardian.

„Abychom mohli i nadále zajistit dlouhodobou udržitelnost platformy a mohli nadále hostit komunitu tvůrců a fanoušků, musíme změnit naše pokyny pro obsah,” uvedl mluvčí společnosti, která musí mimo jiné čelit politickému a společenskému tlaku v rámci odstraňování nelegálního obsahu. Začátkem srpna požadovalo několik amerických kongresmanů, aby ministerstvo spravedlnosti vyšetřilo údajný sexuální obsah, který zahrnoval nezletilé osoby.

Z českých tvůrců je na Only Fans aktivní třeba Majkelina Cat, která byla nedávno hostem rozhovoru v rámci podcastu Guláš. Pokud se tak chcete dozvědět více o tom, jak to na Only Fans chodí, pusťte si video v článku, případně si povídání poslechněte v přehrávači níže.