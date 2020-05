Kočičí mánie mezi britskými muži: Ženy hravě strčí do kapsy

Podle PFMA ve Velké Británii za poslední rok vzrostl počet koček o půl milionu na celkových asi osm milionů. To je ve srovnání s rokem 2016 nárůst o 17 procent. Překvapivým zjištěním je fakt, že většina majitelů koček jsou muži.

Celkem 5,5 milionu Britů, tedy zhruba každý pátý muž v zemi, má doma kočičího kamaráda. Průzkum organizace prováděla na vzorku osmi tisíc majitelů domácností. Co stojí za oblibou právě koček, není zcela jasné, jak připomíná server Independent, je ale možné, že muži se nechávají ovlivnit celebritami na sociálních sítích. Mezi vyhlášené milovníky koček patří třeba herec Russel Brand či hudebník Ed Sheeran.

„Mít doma nějakého mazlíčka je jedinečná zkušenost pro každého. Je skvělé, že si muži uvědomují velké výhody, které skýtá chov zvířete, a vysoké množství majitelů koček to potvrzuje,“ uvedl Michael Bellingham, ředitel PFMA.

Z průzkumu rovněž vyplývá, že obliba koček roste zejména mezi mladými muži ve věku od 16 do 34 let. To může být způsobeno zejména tím, že mladí muži žijí sami a „umňoukaná“ společnost se jim může hodit.