Každý správný chlap má mít v garáži tank, říká majitel jediného pojízdného Shermana

Pavel Rogl je členem Klubu vojenské historie 16. obrněné divize US Army a díky obrovskému množství techniky, kterou klub vlastní, je možné i jeho krásku spatřit na mnoha kulturních akcích.

Do Česka dorazil Sherman na podvalníku

Do Česka dorazil Sherman na podvalníku Koktejl

„Byl vyrobený v Americe v roce 1943, tak jsme tam dávali původní kanon, pětasedmdesátku a spoustu dalších věcí. Vybavili jsme ho tak, jako byl originálně vyrobený a museli jsme do něj dát hodně práce, aby jezdil, tak jak jezdí,“ dodal s hrdostí.

Součástky shání Rogl po celém světě. Prý ho jednou partnerka poslala pro rýži a on přivezl nové pásy z Francie.

„Snažíme se, abychom při renovaci používali co nejvíc původních originálních dílů. Zatím máme to štěstí, že většina, nebo velké procento dílů je skutečně originál. Ale musíme shánět z celého světa, to znamená z USA, Belgie, Holandska nebo Francie,“ vyjmenovává.