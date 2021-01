Jako první začal v Česku sušit chilli mrazem, sám zvládne maximálně habanero

„Pálivé mám rád, ale můj vrchol je habanero. Víc nedám,“ říká Lukáš Zach, který svoje podnikání založil mimo jiné na zpracování chilli papriček. Nejdřív je používal do pest a do omáček, teď se vrhl na lyofilizaci, sušení potravin mrazem. „Vidím to jako revoluci v gastronomii,“ říká Lukáš, původním povoláním kuchař.