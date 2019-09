I bez ruky se muž stal úspěšným kytaristou

Když mu ale bylo 13 let, přišel za ním jeden z učitelů a poradil mu, aby si zkusil ulomit pravítko a kus si ho strčit do své protézy. Také mu řekl o protézách uzpůsobených přímo na hraní. Keitha nápad povzbudil a začal usilovně cvičit.

Teď je mu čtyřicet let. Společně se svým o tři roky starším bratrem Stuem a dalšími třemi kamarády založili v roce 2014 bluesrockovou kapelu Xander and the Peace Pirates, která se brzy stala stálicí v legendárním klubu Cavern, kde začínali i Beatles. Později nahrála kapela své první album.