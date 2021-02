Český freediver je rekordmanem v plavání pod ledem

„Nejdůležitější bylo zachovat chladnou hlavu, a to v tomhle prostředí není úplně problém,“ řekl šťastný plavec po výkonu novinářům čekajícím na břehu.

Rekordní vzdálenost urazil za minutu a pětatřicet sekund. „Bylo to rychlejší, než jsem čekal. Cítil jsem se výborně, přece jen jsem měl natrénováno,“ dodal.

Led musí být pro uznání zápisu do knihy rekordů 30 centimetrů silný, síla ledu ale podle plavce nemá na výkon žádný vliv. „Voda je pořád stejně studená,“ konstatoval otužilec z Teplic.

„Freediving (nádechové potápění – pozn. red.) je disciplína, při níž musíte být tady a teď. Zachovat čistou hlavu, vypnout ji. A soustředit se na daný okamžik, na dané tempo. Jak myslíte, co bude za pět metrů nebo pět vteřin, už nejste tady,“ přiblížil myšlenky pod ledem.

Když Vencl dosáhl cíle a vynořil se z ledové vody, pronesl: „Nebylo to tak zlý.”

„Říkal jsem si, co po vzoru mistra Venclovského, který po zdolání kanálu La Manche, řekl: ‚Já su tak šťastné!‘ řeknu, až vylezu. Moje vyjádření znamenalo, že jsem se cítil velmi dobře, že jsem měl jasně daný cíl a věděl jsem, že to zaplavu,“ vysvětlil.

Nezapomněl pochválit i početný tým, s nímž na přípravě rekordu spolupracoval. „Pomáhal mi nastavit hlavu. Možná to bude znít pateticky, ale nebylo to o rekordu, nýbrž o cestě,“ zdůraznil Vencl.

Dosavadním rekordmanem v plavání pod ledem byl Dán Stig Severinsen, který v roce 2013 uplaval 76,2 metru. Rozhodčí z asociace Pure Apnea dal Venclovu výkonu bílou kartu. „To znamená, že to vypadá, že to je světový rekord. Ale neviděl mě, jak plavu pod ledem, takže musí ještě zkontrolovat videozáznam a potom to potvrdit,“ vysvětlil.