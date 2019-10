Češi v oblacích patří ke světové špičce

Když se na obloze objeví horkovzdušný balon, jen málokoho to nechá chladným. A co potom, když se na nebi vznáší takových balonů třeba třicet, nebo dokonce sto. To je jednoduše nezapomenutelný zážitek. Horkovzdušné balony se totiž nepoužívají jen k vyhlídkovým letům nad krajinou, ale překvapivě se s nimi i závodí.