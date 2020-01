Cenami ověnčené kuchyňské prkénko vzniklo v garáži

Oba měli dobrou práci, ale ke štěstí jim stále něco chybělo. A tak dali hlavy dohromady a rozjeli byznys s jízdními koly.

„Pak za námi přišel jeden můj kamarád s tím, že zná šikovného truhláře, který nemá práci. Poprosil mě, zdali bychom mu nemohli pomoct a něco mu vymyslet. Tak jsme se jeli do jeho truhlárny podívat a on tam měl spousty ovocných dřevin,“ vzpomíná na začátky Jiří Krůta a dodává, že je po chvíli přemýšlení napadlo založit značku Wood and food. „Jako že na dřevinách, na kterých dříve rostlo jídlo, se teď jídlo připravuje,“ vysvětluje podnikatel.

Jenže žádná extra výhra to nebyla, a navíc s kolegou měli ještě stále svou práci, podnik s koly, a na nový nápad tak nebylo moc času. Wood and food rozjížděli po večerech. „Po zhruba čtyřech letech jsme si řekli, že buď to zavřeme, nebo rozjedeme. A tak jsem kolegovi řekl, že bychom mohli dělat nejlepší prkýnka na světě. On se mi tehdy smál, že neví, jak to chci dělat,“ říká s úsměvem mladý muž.

S prosbou o pomoc se obrátili na designéra Petra Novaguea a rok vymýšleli, jak by takové speciální kuchyňské prkénko mělo vypadat, jak by mělo fungovat a jaké by mělo mít vlastnosti.

„Na základě našich požadavků Petr prkénko navrhl. Když jsme ho viděli, byli jsme nadšení. Pokládali jsme si otázky, proč někoho takto jednoduchá věc nenapadla už dřív,“ konstatuje Jiří Krůta s tím, že celý proces probíhal v malé garáži. A tak se vlastně zrodila firma UBRD. „Chtěli jsme, aby tu po nás něco zůstalo, aby to odkazovalo na to, odkud jsme,“ přiblížil vznik názvu Krůta.

Nakonec jejich prkénko získalo čtyři ceny na světových soutěžích, mezi nimi Red Dot Design Award 2019. Zpočátku přitom zákazníci byli skeptičtí.

„Než jsme získali ty ceny, nikoho jsme nezajímali,“ uvádí Krůta, podle kterého jsou výrobky zhotoveny z kvalitního amerického ořechu. „Vybrali jsme si ho na základě jeho vlastností. Je totiž dostatečně tvrdý, ale zároveň ne tak, aby ničil nože,“ objasňuje Jiří Krůta a připomíná, že právě nekvalitní kuchyňská prkénka, která jsou například moc tvrdá, mohou často za otupení nožů.