Čechovi k úspěchu ve sběratelství pomáhá i netradiční jméno

Než komukoli napsal žádost o autogram, snažil se o něm co nejvíc dozvědět. Osobnosti vždy vybíral, neoslovoval každého. Když kýžený podpis získal, pečlivě ho uložil a nikdy s ním neobchodoval. Sám by si podpis za peníze nekoupil ani ho neprodal. I tím se liší od některých jiných sběratelů. S mnoha osobnostmi navázal pravidelnou korespondenci, vyměňovali si přání k Vánocům nebo k Novému roku, s některými se i navštěvoval a stali se přáteli.

„Odjel jsem tam původně na rok na brigádu, ale výdělky byly tak vysoké, že jsem zůstal. Ve volném čase jsem si mohl dovolit chodit do kavárny Fénix naproti Divadlu Jiřího Myrona a tam jsem se seznámil s Jiřinou Zámostnou, operetní zpěvačkou. Byla z toho láska, i když nikdo moc ve spojení oceláře s opereťandou nevěřil. A vidíte, byli jsme spolu až do manželčiny smrti před třemi lety a vychovali dva syny – dvojčata,” říká.

„Měl krásný projev, který jsem si schoval na památku. Podpis, to jsi ty, to jsem já. Skvělá sbírka autogramů – to je doslova skvělá společnost lidí. Každý tu o sobě podal svůj obraz, jen se dobře zadívat do tahů ruky. Vlastní rukou psaný podpis evokuje dobu, vztahy, povahu. Takhle nějak to říkal. Bohužel to bylo také moje poslední setkání s ním, zanedlouho zemřel,“ vzpomíná Hanibal.