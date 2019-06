Z talentovaného vysokoškolského posluchače se Peterson stal nejen uznávaným lingvistou, ale i nadšeným tvůrcem nových řečí. Práce jej zavedla i do Mekky filmařů – Hollywoodu. Vymyslel jazyk pro elfy, skřety a další nadpřirozené bytosti z fantasy filmu Bright (2017). Jazykem zvaným shiväisith hovoří hrdinové snímku Thor: Temný svět (2013), zatímco v další práci studia Marvel Doctor Strange (2016) se postavy dorozumívají řečí nelvayu. Mimo vědecké kruhy Petersona ale nejvíce proslavily jazyky, které navrhl pro dobrodružný kultovní televizní seriál Hra o trůny.

Tři sta stránek textu během několika týdnů

V roce 2009, dva roky předtím, než televizní stanice HBO uvedla veleúspěšnou sérii na obrazovky doslova celého světa, se producenti usilovně sháněli po někom, kdo by vymyslel řeč, kterou budou mluvit bojovní Dothrakové.

David Peterson se zbraní Dothraků, arakhem

Kočovný klan válečníků, skvělých jezdců na koních, s opálenou kůží, tmavými vlasy a tmavýma mandlovýma očima, žijících na travnatých pláních Západozemí, se objevuje hned v prvním díle. Jejich král, Khal Drogo, patřil totiž mezi hlavní postavy literární předlohy amerického spisovatele George R. R. Martina. Hollywoodští manažeři proto oslovili Společnost pro tvorbu jazyků, na jejímž založení se Peterson podílel. Lingvisté v ní sdružení se následně rozhodli uspořádat mezi sebou soutěž.

Peterson nemusel při své práci máchat arakhem, zbraní Dothraků, napůl mečem, napůl kosou. Místo toho dal v průběhu několika týdnů dohromady na tři sta stránek textu, v nichž vystupují Dothrakové. Vzpomíná, že na fiktivním jazyce pracoval až osmnáct hodin denně – a soutěž vyhrál. Jiný uchazeč již předtím sepsal všechna slova, která v Martinových knihách pronášejí právě bojovníci přezdívaní Páni koní. I když nemají žádný smysl, Peterson se od nich odrazil a začal konstruovat umělý jazyk.

Inspirovali ho také Inuiti

„Jako první přišla na řadu zvuková stránka dothračtiny, potom jsem přistoupil ke gramatice, kde jsem se nejdříve soustředil na podstatná jména,“ svěřil se listu The Boston Globe.

Až nakonec se zabýval slovesy. Peterson potom mohl určit, jak budou v rodícím se jazyce vypadat věty a souvětí, a přistoupit k vlastní tvorbě nových slov z těch již existujících. Jakmile zasedl k počítači, aby sestavil slovník dothračtiny, věděl, že má vyhráno. Americký lingvista se netajil tím, že jej inspirovala ruština, turečtina, estonština, svahilština a jazyk Inuitů. „Nejde jen o to, aby postavy říkaly slova znějící cize. Jazyk musí být skutečně funkční,“ nezapomene zdůraznit.

Smyšlenou řečí mluví i postavy v seriálu Hra o trůny.

Dothračtina ale není tak do detailů propracovaným jazykem, jakým je elfština z cyklu kultovních filmů o Pánu prstenů, vycházející z finštiny, nebo klingonština, jíž se mluví v seriálu Star Trek. Nicméně pro představu čtenářů, pozdrav dobrý den se v dothračtině řekne athchomar chomakaan. Někteří mužští hrdinové chtěli pro sebe v seriálu získat nejrůznější výhody slovy khaleesi zheanae, což znamená královna je krásná.

Valyrijština teď frčí

Stejný postup uplatnil kalifornský jazykovědec i při sestavování valyrijštiny, povětšinou mrtvého jazyka, který se ve Hře o trůny také objevil. Nejen v tom se podobá latině, kterou v současnosti hovoří povětšinou jen učenci a kněží. Vyšel při tom pouze ze dvou častých výrazů použitých autorem předlohy Martinem: valar morghulis, tedy všichni muži musejí zemřít, a valar dohaeris, což má znamenat, že všichni muži musejí sloužit.

Peterson pořádá kurzy dothračtiny.

Peterson, který žije ve městě Garden Grove v severní Kalifornii, posílal ve formátu MP3 do Hollywoodu jím namluvené přeložené rozhovory, aby se je herci mohli naučit správně vyslovovat. Jak ale lidé zodpovědní za to, že texty předčasně neuniknou na veřejnost, začali utahovat šrouby, dostával místo celého textu na překlad jen úryvky.

„Několikrát jsem si musel říct o další text, abych dokonale porozuměl tomu, o co vlastně kráčí,“ přiznává Peterson. „Vůbec bych se nedivil, kdyby mi kvůli bezpečnosti na překlad poslali pasáže, o nichž už předem věděli, že je nikdy nepoužijí.“

Kurzy dothračtiny

„Když pořádám pro fanoušky kurzy dothračtiny, předem je upozorním, že jí plynně nikdy mluvit nebudou. Na to má příliš málo slov,“ zdůrazňuje. S jazykem ze Hry o trůny se vrátil zpátky na svou domovskou univerzitu: vyučuje jej na Berkeley.

I tady významně pomohl internet. Slovíčka a gramatiku valyrijštiny, přesněji řečeno jejího dialektu, kterým hovořili lidé z vyšší společnosti, dnes šprtá více než 1,2 milionu lidí po celém světě. Jen ve Velké Británii se na pravidelné lekce jazyka, který ještě před deseti lety neexistoval, přihlásilo zhruba sto tisíc lidí, více než kolik zájemců se učí tradiční jazyky britských ostrovů, například irštinu nebo skotskou gaelštinu. „Lidé mi nyní píší v dothratčtině neustále, a to velmi kvalitně,“ potvrzuje autor nové řeči.

Na otázku reportérů televize CNN, který seriálový herec je ve fiktivních jazycích nejlepší, nezaváhal ani na chvilku. „Jacob Anderson, představitel Šedého červa, kapitána Neposkvrněných. Už jsem spolupracoval s řadou umělců, ale on je stále ten nejlepší. Strašně rád mu naslouchám.“

Mezi natáčením jednotlivých řad seriálu vytváří Peterson další nové umělé, ale funkční jazyky nebo konzultuje vhodné prostředí pro děj, obvykle ve stylu ság.

Sháňka po lingvistech

Podílel se na dramatických fantasy seriálech Odpor (Defiance), Letopisy rodu Shannara, Pustiny (Into the Badlands) či Prvních sto (The 100). Není divu, že vymyšlených jazyků, kterým se v angličtině někdy říká conlag (zkratka constructed language), sestavil už více než padesát.

„Než dáte dohromady gramatiku neexistující řeči, trvá to půl roku až rok. Tolik času vám ale producenti nedají. Musíte to stihnout mnohem dříve,“ vysvětluje úspěšný tvůrce umělých jazyků.

V současnosti se zdá, že po lingvistech je ve filmu a seriálech sháňka. „Pocházím ze společenství lidí vymýšlejících si nové jazyky. Jsou nás doslova tisíce a někteří jsou o dost lepší než já. Měli by také dostat příležitost,“ dodává. To je od něj hodně erin, jak by řekli Dothrakové, tedy laskavé.