Koňuchov se narodil v roce 1951. Od té doby ruský cestovatel uskutečnil mnoho výprav. Mnoho z nich vedlo na vrcholky hor nebo přes tisíce kilometrů na moři. Například v roce 2014 přeplul Tichý oceán na veslici. Na cestu potřeboval 160 dnů.

Koňuchov má za sebou řadu výprav.

Tentokrát se Koňuchov rozhodl, že pokoří další cestovatelský milník, a vydal se na cestu Jižním oceánem na speciálním kajaku. Jeho cesta začala 6. prosince minulého roku na jihu Nového Zélandu a vede k první zastávce v nejjižnějším cípu Chile - mysu Horn.

Kromě cestování je Koňuchev rovněž umělcem a knězem.

Celou cestu má dobrodruh, oceněný i od prezidenta Putina, rozdělenou do tří etap. První z nich má cíl právě na jihu amerického kontinentu. Další povede na australské břehy, odkud se dostane zpět na Nový Zéland.

Od prezidenta Putina převzal ocenění.

Rusa na více než 10 tisíc kilometrů dlouhé cestě provází nepříjemnosti v podobě bouří, ledovců a vodních vírů. Zkušený cestovatel však zatím všechny nástrahy oceánu překonává a blíží se k chilskému pobřeží. Na moři je 145. den.

Born on this day, 1951.12.12; Fedor Konyukhov, Russian adventurer, who ascended #Everest twice (1992 & 2012). He travelled 3 times to the North Pole (1988 a full traverse of the Arctic Ocean, 1989 & 1990) & once to the South Pole in the season 1995/1996. https://t.co/c98T97VYGp pic.twitter.com/H8DTtk8NtY