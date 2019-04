paf, ČTK, Právo

Podle Jana Charváta ze společnosti Český chřest je chřestu zatím relativně málo, a proto ho budou zpočátku prodávat v rozdílné jakosti, tedy velikosti budou promíchané. Dodáván zatím nebude ani do supermarketů, ale produkce bude směřovat do restaurací.

Sklizeň je nutné dělat ručně.

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

Poměr sklizně by výhledově měl být 60 procent zeleného chřestu, jenž je oblíbenější, a 40 procent bílého. Zda bude sezona rekordní, bude záležet na počasí. „Zelený chřest je náchylnější na sucho a meteorologické podmínky,“ uvedl Charvát. V omezeném množství bude farma nabízet také speciální odrůdu fialového chřestu.

Sklizeň, kterou je nutné dělat ručně, letos začala o dva týdny dříve než v loňském roce a vrcholit by měla v květnu. Samotná sezona pak trvá do června. Zakoupit chřest na farmě je možné každý den včetně víkendů od 7 do 17 hodin.

V Hostíně se také tradičně konají Chřestové slavnosti, které se tentokrát uskuteční v sobotu 11. května. Lidé při této příležitosti mohou nejen nakoupit chřest, ale také se inspirovat různými recepty při ochutnávce chřestových specialit.

Letos začala sklizeň o dva týdny dříve než v loňském roce.

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

Chřestem je v okolí Hostína osazeno zhruba 186 hektarů polí. Zájem o tuto zeleninu v tuzemsku každoročně stoupá, většina produkce z Hostína směřuje k zákazníkům v ČR, ale část putuje například do Německa, Nizozemska, Velké Británie nebo do Hongkongu.