Lucie Fialová, Právo

Jeho cesta ke sladké pochoutce začala už v dětství. „Pocházím ze včelařské rodiny, takže odmala včely, včely, včely. Chovali jsme 250 včelstev i děti musely pomáhat,“ vzpomínal s úsměvem na čtvrteční degustaci 19 vzorků z různých koutů světa.

Na otázku, jaký nejexotičtější med kdy okoštoval, po chvíli přemítání odpověděl, že velmi zajímavou chuť měl avokádový med z Mexika. Hodně zvláštní byl eukalyptový z Uruguaye.

„Spíš to byla směs eukalyptu s dalšími rostlinami. A to když ochutnáte, ani by vás nenapadlo, že by tak mohl chutnat med,“ řekl.

Česká produkce není podle něj až tak pestrá. Za velmi výrazný považuje lipový, velice chutný a ceněný ve světě je smrkový med. Hodně zákazníků začíná preferovat pastový med, který neteče.

Češi spotřebují málo



Sladké Špaček dvakrát nevyhledává. „Když přijdu ze skladu, kde ochutnám vzorky z 80 sudů, to jsou tři gramy na jedno ochutnání, takže dohromady spousta medu, mám toho až nad hlavu,“ směje se. Aby neutralizoval chuť, pije hodně bylinných čajů. A štíhlou figuru udržuje sportem.

Statistiky ukazují, že Češi konzumují medu málo. Na hlavu připadá 0,9 kilogramu za rok, což vychází na 2,4 gramu na den. Víc medu sní každý Slovák, ročně přibližně 1,2 kg, i Němec, jenž spotřebuje 1,14 kg. Primát drží Středoafrická republika s 9,62 gramu na osobu a den. Přitom je všeobecně známá věc, že med je zdraví prospěšný.

„Je to přírodní zdroj cukru, nic chemického, a obsahuje enzymy, minerály, vitaminy a další užitečné látky,“ vysvětluje, proč by lidé měli zvýšit spotřebu sladké potraviny.