Stará pověra tvrdí, že pokud už se rozhodnete v jeden večer míchat tyto dva nápoje, vždy byste měli upřednostnit pivo a teprve následně konzumovat víno.

„Beer before wine and you will be fine; wine before beer and you will feel queer,“ tvrdí v tomto duchu anglické přísloví. Němci i Francouzi mají podobná rčení a všechna říkají jediné: pít víno po pivu je v pořádku, avšak opačným postupem si koledujete o pořádnou kocovinu.

V češtině podobné původní přísloví, zdá se, neexistuje, ale traduje se překlad jedné německé variace: „Pivo po víně – jedině pro svině, víno po pivu – hodno obdivu.“

Otestovat pravdivost tohoto přísloví se rozhodli vědci z britské univerzity v Cambridgi ve spolupráci se svými německými kolegy. Studii připravovali dva roky a nyní své výsledky publikovali ve vědeckém časopise American Journal of Clinical Nutrition. Informovala o tom britská BBC.

Devadesát lidí pilo ve jménu vědy



Do studie se vědcům přihlásilo na 300 lidí ochotných se v zájmu vědy „zřídit pod obraz“. Vybráno bylo 90 dobrovolníků ve věku od 19 do 40 let, kteří byli rozděleni do tří skupin: první pila víno před pivem, druhá pivo před vínem a třetí nápoje nemíchala a pila pouze víno, nebo pivo.

Humorná studie byla posvěcená etickou komisí a všichni účastníci pili pod lékařským dohledem. Vypít museli dvě a půl pinty piva (zhruba 1,4 litru) a 8 deci vína. Třetí skupina pijící pouze jeden nápoj ho vypila takové množství, aby do sebe dostala stejné množství alkoholu jako předchozí dvě skupiny.

Před pokusem dostali všichni účastníci jídlo, jehož kalorie byly propočítány podle jejich individuálních energetických potřeb. Po vypití pak byli dotazováni, jak moc opile se cítí, a následně byli uloženi do postele. Ráno účastníci vyplňovali dotazník, jak hrozná je jejich kocovina. Na stupnici od jedné do deseti hodnotili takové faktory, jako jsou únava, bolest žaludku, bolest hlavy, závratě či srdeční tep.

V žaludku se to stejně smíchá



A výsledky? Vcelku očekávatelně je úplně jedno, v jakém pořadí alkoholické nápoje zkonzumujete. „Jediný způsob, jak poznat, jakou budete mít druhý den kocovinu, je pozorovat, jak moc se cítíte opilí a jak je vám špatně už večer,“ uvedl jeden z vedoucích studie doktor Kai Hensel.

„Výsledky se daly očekávat, jelikož v žaludku se víno a pivo stejně smíchají,“ uvedl Joris Vester z Utrechtského institutu farmaceutických věd při utrechtské univerzitě a zakladatel mezinárodní Skupiny pro výzkum alkoholové kocoviny.

Ačkoliv studie přinesla výsledky, na které by člověk přišel selským rozumem, a lze očekávat nominaci na Ig Nobelovu cenu, měla své opodstatnění. Experiment, jenž nebyl hlavní náplní vědecké práce zainteresovaných vědců, má podle Hensela ukázat, že věda může být i zábava, a upozornit na problematiku spojenou s nadměrným pitím.

Rovněž poukazuje na to, že ne všechna moudra našich předků jsou opravdu moudrá.