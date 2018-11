vps, Novinky

Řeč je samozřejmě o kalendářích, jejichž obsah je tekutý a k dětem by se rozhodně dostat neměl. Vybírat se dá z mnoha možností a také v různých cenových kategoriích. My vám přinášíme výběr několika kousků, které nás zaujaly. Mimochodem, v těchto případech asi není nejlepší vrhnout se k dalšímu okénku hned ráno po probuzení, ale spíš až udeří pátá, alespoň mimo víkend.

Jedním z nejviditelnějších producentů alkoholových adventních kalendářů je britská značka Drinks by the Dram, která má opravdu širokou nabídku. Od základních za 100 liber (zhruba 3000 korun) se lze dostat až po výběr obzvlášť starých a vzácných whisky za v přepočtu 30 tisíc korun. A komu by to nestačilo, ten může jít ještě dál. Značka totiž nabízí i verzi s opravdu unikátními whisky v dřevěné kazetě za závratných 10 tisíc liber, tedy 300 tisíc korun. To už je slušná částka za 24 degustačních vzorků...

Kalendář za 300 tisíc korun se prodává v kazetě z ebenového dřeva.

Mimochodem, Drinks By the Dram má v portfoliu i kalendář s panáky Naga Chilli Vodky, tedy nejpálivější vodky na světě. Na rozdíl od ostatních kalendářů není k dispozici každý den jiný druh, tady jde prostě jen o vodku padesátkrát pálivější než tabasco. Před pár lety jsme ji testovali, tak víme, jak bolestivé může její pití být. [celá zpráva]

Video

Degustace nejpálivější vodky na světě bolela všechny zúčastněné

V době ohromného boomu ginu samozřejmě nemůže chybět ani kalendář s tímto jalovcovým destilátem. Má název Ginvent a skrývá v sobě 24 pečlivě vybraných vzorků, které mají reprezentovat to nejlepší a nejzajímavější, co je momentálně dostupné.

Ginový kalendář vyjde na 125 liber, tedy necelých 3700 korun.

FOTO: Gin Foundry

Kdo neholduje tvrdému alkoholu, ten se může obrátit na The Pip Stop, který připravil kalendář s pivem nebo vínem. Jednotlivé vzorky jsou samozřejmě větší než 30 mililitrů obvyklých u destilátů, proto je potřeba počítat s tím, že takové kalendáře jsou výrazně větší a těžší.

Adventní kalendář s vínem je těžší váhová kategorie.

FOTO: The Pip Stop

Jedním z mála českých producentů, kteří se do tohoto dobrodružství také pustili, je destilérka Rudolf Jelínek. Její adventní kalendář stojí dva tisíce korun a obsahuje 24 slivovic, z nichž většina ještě nikdy nebyla lahvována. Jedná se o limitovanou edici 2000 kusů, jednotlivé lahvičky mají objem 20 mililitrů.

Bedýnka z Vizovic obsahuje i slivovice stařené v dubových sudech.

FOTO: Rudolf Jelínek