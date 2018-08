sl, Novinky

Sweet dostal brusle od své ženy Adele, který byla závodní krasobruslařkou, před 20 lety. Se zimním sportem začal proto, aby lépe porozuměl tomu, čemu se jeho manželka věnuje.

„Je to velmi precizní sport. Je velmi důležité být neustále v rovnováze. To pro mě není nic jednoduchého, protože jsem se nikdy nesnažil o to, abych měl dobrou figuru. Je to náročné, ale když něco udělám správně, zažívám krásný pocit rovnováhy, rychlosti a svobody,“ vysvětluje Sweet.

Celých 20 let trénuje s bývalým ruským profesionálním krasobruslařem Samvelem Gezalianem, který měl v počátcích předsudky.

„Na začátku jsem se toho bál, protože v Rusku nemáme rádi soudce,“ vtipkuje Gezalian. Nestal se však jenom mým studentem, ale také přítelem, protože je to neskutečně milý člověk," dodává.

Krasobruslení ho udržuje v kondici



Navzdory svému věku se kromě krasobruslení věnuje stále také své práci. A právě krasobruslení mu pomáhá udržovat se v kondici.

„Krasobruslení je metaforou pro život v tom smyslu, že se musíte neustále učit nové věci, abyste se zlepšovali. Udržuje to tak vaši mysl v pozoru a zvyšuje kapacitu mozku,“ tvrdí Sweet.