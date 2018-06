sl, Novinky

Koshelev pocházející z Ruska sbírá fotbalové míče už 30 let a jeho snem je otevřít interaktivní muzeum, kde by si návštěvníci mohli prohlédnout, jak se meruna v průběhu let vyvíjela.

„Nikde na světě žádné takové muzeum neexistuje. Je to divné, protože míč je podstatou celé hry. Nebýt míče, není hra. Nebýt míče, není Pelé, není Ronaldo, není Messi,“ tvrdí bývalý fotbalový rozhodčí agentuře Reuters.

Nejradši má míče s příběhem



Podle něj je řada míčů v jeho sbírce cenná, protože jsou nesmírně vzácné. Osobně si však nejvíce cení těch, za kterými se skrývá zajímavý příběh. Takovými jsou například modely, s nimiž se hrálo historicky první mistrovství světa.

„V roce 1930 neexistovala žádná pravidla, která by určovala jednotnou velikost a hmotnost míče. Týmy tehdy souhlasily, že se bude hrát s rozdílnými míči. První poločas se hrál s míčem Argentiny, druhý s míčem Uruguaye,“ vypráví s nadšením.

„První poločas vyhrála Argentina, v tom druhém se však hrálo s míčem, na který byli zvyklí Uruguayci, a ti nakonec vyhráli 4:2 a stali se světovými šampiony. Poté FIFA zavedla pravidla, podle nichž se na dalším mistrovství hrálo s jednotným míčem,“ dodává.

Zda se mu v budoucnu splní sen a jednoho dne otevře muzeum, je zatím ve hvězdách. Jisté však je, že ty nejzajímavější míče jsou nyní k vidění v ruském Soči, kde je ukazuje fanouškům letošního mistrovství světa.