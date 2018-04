sl, Novinky

Nepříliš obvyklá pochoutka je dílem restaurace Bull City Burger and Brewery, která ji do svého menu zařadila v rámci každoročních dubnových oslav exotického jídla. Během posledních šesti let svým návštěvníkům nabízela například maso z leguána, aligátora, velblouda, hada, želvy či různé druhy hmyzu.

Součástí burgeru v americké restauraci je pečená tarantule.

FOTO: Profimedia.cz

Tarantule se v její nabídce objevila poté, co se majitel podniku Seth Gross dočetl, že je tento druh pavouka oblíbenou přísadou pouličního jídla v Kambodži. „Říkal jsem si, že to bude skvělý způsob, jak lidi vzdělávat o rozmanitosti,“ řekl serveru Yahoo.

Pavouků je málo, zájemci se losují

Burger s pečenou tarantulí však není pro každého. Gross získává pouze patnáct speciálně vyšlechtěných pavouků ročně. Milovníci nekonvenčního jídla proto musí spoléhat na štěstí.

„Přijdete a vyplníte loterijní lístek. Když pak vylosujeme vaše jméno, přijdete znovu a můžete burger s pavoukem spořádat,“ vysvětlil spravedlivá pravidla majitel restaurace.

Zájemci musí o nevšední pochoutku losovat.

FOTO: Profimedia.cz

Štěstí se usmálo například na Kristin Barnabyovou, která podle svých vlastních slov trpí arachnofobií. „Chystám se sníst svůj vlastní strach,“ řekla sedmadvacetiletá žena těsně před prvním zakousnutím. „Připomíná mi to bramborové lupínky,“ popsala chuť vzápětí.