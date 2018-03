sl, Novinky

„Miluji cvičení, stejně jako ženy. To přesně vyjadřuje, co pro mě cvičení znamená, a proč v něm neustále pokračuji. Cítím se sebejistě, neboť cvičení vám dodává sebedůvěru,“ svěřil se Mohamed agentuře Reuters.

Osmdesátiletý důchodce je zvyklý pravidelně sportovat už od svého mládí. V minulosti se aktivně věnoval gymnastice, wrestlingu a kulturistice.

Nyní do místní posilovny v Káhiře chodí třikrát týdně a některé dny tam stráví klidně i tři hodiny. Jak sám říká, svým zdravým životním stylem by chtěl inspirovat i další postarší lidi.

„Místo toho, abych byl slabý a s vypětím všech sil se udržel na nohou, stojím na zemi pevně jako kůň. Všichni ti, kteří s cvičením ještě nezačali, by mu měli dát šanci. Cvičení je totiž přesně to, co by měl člověk, který chce žít zdravě, dělat,“ uzavřel.