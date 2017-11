Zatímco Andrej Babiš sestavuje menšinovou vládu a říká, že s hnutím ANO nechce jít žádná strana do koalice, ozývají se hlasy o tom, že kdyby hnutí ANO netrvalo na Babišovi jako na premiérovi, mohla by tu být do týdne většinová vláda na... Celý článek Vláda s lidovci a ČSSD bez Babiše? Nenecháme se vydírat, reaguje Faltýnek»