Na známou sérii Ano, šéfe! a další pořady navázal Pohlreich novinkou Zdeňkova Akademie, v níž účastníci vystupují jako jeho žáci a předvádějí různé kuchařské techniky. Oproti předchozím pořadům se tak jedná o odlišný koncept.

„Vyzkoušeli jsme si malinko něco jiného. Spíš se zabýváme technickými aspekty toho vaření, než abychom předváděli nějaké recepty. Takže je to o trochu víc vzdělávací než v minulosti,“ vysvětlil Pohlreich.

Na televizních obrazovkách se tak pustil do neobjeveného, ale v reálném životě je se svými třemi restauracemi spokojený. V Divinis prezentuje italskou kuchyni, Café Imperial je tradičně česká restaurace a v loni otevřeném Next Door by Imperial se zaměřil na Rakousko-Uhersko, takže na nové dobrodružství v podobě dalšího odlišného podniku si nemyslí.

„Žádné další přání na něco nového asi nemám. Strašně se mi líbí, jak se to v poslední době dělá ve Španělsku, ale myslím, že nová restaurace v tuto chvíli stejně nepřichází v úvahu,“ dodal známý šéfkuchař.

Praha se zlepšila



Vzhledem k tomu, že to nejlepší ze svých restaurací prezentoval v pražském hodinářství plném švýcarských hodinek, kde se stal tváří jedné ze značek, zavzpomínal na švýcarskou kuchyni, protože v zemi helvétského kříže nějakou dobu působil.

„Švýcaři jsou ohromní patrioti. Chvíli jsme tam podnikali v gastronomii a je zajímavé vidět, že bez nějakých zbytečných řečí a nadačních titulů a podpor tam pořád existuje klasické zemědělství, které ty lidi konzumují s velkou úctou. To byla dobrá zkušenost,“ vrátil se k restauraci ve Švýcarsku, kterou před dvěma lety zavřel.

Všechny tři podniky má Pohlreich v Praze, která podle něj za posledních 10 let zaznamenala zřetelný vzestup, takže si rád zajde i do konkurenčních restaurací. „Je tu spousta kluků, kteří mají znalosti a schopnosti a dělají to dobře, takže tu máme hodně dobrých podniků. Praha je v tuto chvíli gastronomicky docela dobré místo,“ potvrdil letos 60letý šéfkuchař a podnikatel.

Na michelinskou hvězdu si nemyslí



Zlepšení české gastronomické scény je zřetelné i v počtu ocenění michelinského průvodce. V Praze jsou tři restaurace oceněné michelinskou hvězdou, přičemž Pohlreichův Divinis má ocenění Bib Gourmand pro podniky, kde se servíruje výjimečné jídlo za dobrou cenu. Na metu v podobě hvězdy už ale Pohlreich tolik nemyslí.

„My máme pocit, že to, jak to děláme, asi na tu hvězdu nestačí. Máme Biba a nemyslím si, že bychom servírovali něco zásadně horšího než v restauracích, kde tu hvězdu mají. Ale je to tak strašně těžko ovlivnitelná věc, že prakticky nemá smysl se tím zabývat. My tu práci děláme pro lidi, kteří tam chodí, ne pro komisaře,“ vysvětlil. „Ty časy, kdy jsem si myslel, že bez toho nemůžu žít, jsou pro mě v kariéře třeba 20 let zpátky,“ dodal.